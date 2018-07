Aeroportos de São Paulo operam por instrumentos O mau tempo obriga os aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital paulista, e de Cumbica, em Guarulhos, a funcionar com o auxílio de instrumentos hoje. Entretanto, os pousos e decolagens das aeronaves não foram prejudicados, já que o número de vôos atrasados ou cancelados é baixo, segundo boletim da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Até as 9 horas (de Brasília), dos 36 vôos previstos em Congonhas, apenas um (2,8%) estava atrasado e dois (5,6%) foram cancelados. Em Guarulhos, houve 12 atrasos (19,7%) e sete cancelamentos (11,5%), dos 61 vôos previstos até este horário. Segundo informações dos aeroportos paulistas, o retorno normal das operações está condicionado à melhora da visibilidade. Em todo o País, incluindo os dados citados acima, 38 dos 364 vôos atrasaram, o correspondente a 10,4%, e 21 (5,8%) foram suspensos. Companhias aéreas Entre as companhias aéreas, a TAM liderava o número de vôos atrasados e cancelados, tendo registrado, até as 9 horas, 22 (11,6%) vôos fora do horário previsto e 11 (5,8%) cancelamentos, de um total de 190 vôos previstos. Em seguida, aparece a Gol, com 10 (8,5%) vôos atrasados e quatro (3,4%) suspensos, de um total de 117 vôos.