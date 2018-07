Aeroportos de São Paulo operam por instrumentos

Os voos domésticos têm 10% de atraso em Congonhas e 16% em Guarulhos. Cerca de 9% de cancelamentos nos dois aeroportos, de acordo com a Infraero.

Nos voos internacionais, foram registrados 9% de atrasos e 6% de cancelamentos no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

De acordo com a Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a cidade de São Paulo, que permaneceu em estado de emergência por causa das chuvas entre as 11h30 e as 13h horas, tem condição estável, com céu nublado, mas pouca chuva.

A operação por instrumentos é utilizada quando não há condições visuais para que os voos sejam operados normalmente tanto pelos controladores, quanto pela tripulação. Nestas condições, recursos automáticos são acionados para auxiliar pilotos em pousos e decolagens.