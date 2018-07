Aeroportos de SP e RJ enfrentam atrasos neste domingo

Em Guarulhos, a taxa de atrasos desde o início do dia é de 17,5%, praticamente o dobro da média nacional, de 8,8%. De um total de 63 voos previstos para o dia, 11 sofreram atraso, de acordo com a Infraero. Além disso, foram cancelados 9 voos, o equivalente a 14,3% do total. Nacionalmente, a taxa de voos cancelados está em 9,9% até o momento.

Os números do aeroporto de Congonhas também estão acima das taxas nacionais. Cinco dos 30 voos previstos para este domingo saíram fora do horário previsto, o que corresponde a 16,7% do total de voos. Também foram cancelados três voos.

No Rio de Janeiro, os atrasos se concentram principalmente no Galeão, que passou parte da manhã fechado em razão de nevoeiro. De um total de 38 voos previstos desde o início do dia, seis (15,8%) sofreram atraso e outros nove (23,7%) foram cancelados. No Santos Dumont, a taxa de atrasos é menor (9,1%, ou dois voos), mas o número de voos cancelados corresponde a 31,8% dos voos previstos. Foram cancelados até o momento sete de um total de 22 voos previstos.

Quando considerado o índice de atrasos no momento, com base em levantamento divulgado às 10 horas, a maior taxa é registrada no Galeão, com um total de seis voos (15,8% do total). A situação de São Paulo, por sua vez, está praticamente regularizada, com quatro atrasos (6,3%) em Guarulhos e apenas um (3,3%) em Congonhas.