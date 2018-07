Aeroportos de SP funcionam por instrumentos

No Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, as operações para pousos e decolagens contam com a ajuda de aparelhos desde sua abertura, às 6 horas. Do total de 32 decolagens previstas até as 8 horas, uma foi cancelada e quatro estavam com atrasos.

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, também operava com auxílio de instrumentos desde as 8 horas. Nenhum voo, do total de 42 agendados para o período, foi cancelado, e apenas cinco registraram atrasos de mais de meia hora.

No Rio, os aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim funcionam normalmente nesta manhã. Em todo o País, 13 voos foram cancelados, entre os 553 voos programados para o período e 26 registravam atrasos.