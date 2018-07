Aeroportos de SP operam com auxílio de instrumentos Os aeroportos de Congonhas, na zona sul paulistana, e Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, operam com o auxílio de instrumentos para pousos e decolagens em razão das condições do tempo. Apesar desse quadro, a assessoria de imprensa da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) informa que a movimentação de passageiros e os vôos não estão sendo afetados. Em Congonhas, o uso de aparelhos começou logo na abertura do aeroporto, às 6 horas. Até 7 horas, dos 21 vôos programados, não houve atrasos iguais ou maiores que 30 minutos e também não há registro de cancelamentos. Já em Cumbica, a utilização de instrumentos ocorreu durante toda a madrugada e prosseguia na manhã de hoje. Entre zero hora e 7 horas, dos 18 vôos previstos, dois tiveram atrasos de meia hora ou mais. Segundo a Infraero, nenhum foi cancelado.