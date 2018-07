Aeroportos de SP operam com auxílio de instrumentos Os Aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital, e de Guarulhos, na Grande São Paulo, passaram a operar com o auxílio de instrumentos no começo da noite de hoje, em decorrência das chuvas. As operações, entretanto, não foram prejudicadas. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), chove em Guarulhos e em toda a capital, que está em estado de atenção. Foram registrados nas vias paulistanas oito pontos de alagamento, sendo apenas um deles em situação intransitável, na Avenida Antônio Munhoz Bonilha, na Vila Palmeiras, na zona norte. Os trens do Metrô circulam com restrição de velocidade e os da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), normalmente.