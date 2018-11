Aeroportos de SP operam com auxílio de instrumentos Os aeroportos de São Paulo operam para pousos e decolagens com auxílio de instrumentos desde as 6 horas da manhã de hoje, em razão da chuva que atinge a região, de acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). No Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, entre os 19 voos previstos até as 7 horas, dois registraram atrasos de mais de meia hora e um foi cancelado. No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na região metropolitana, não havia registro de atrasos e três voos foram cancelados, entre os 37 previstos para o horário.