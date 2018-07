Aeroportos de SP operam mesmo com forte chuva Mesmo com o temporal que atingia parte da Região Metropolitana de São Paulo na tarde de hoje, os dois aeroportos da região operavam normalmente. Segundo a Infraero, até as 16 horas, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital registrava o cancelamento de 48 dos 159 voos programados (30,2%). Nenhum voo atrasou no terminal. O Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, apresentava 13 cancelamentos (9,1%) e seis atrasos superiores a meia hora, das 143 operações previstas (4,2%). Em todo o País, dos 1.351 voos programados, 262 foram suspensos (19,4%) e 36 sofreram atrasos superiores a meia hora, o que representa apenas 2,7% dos voos.