Aeroportos de SP operam normalmente neste domingo

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, que ontem registrou cancelamentos e vários atrasos por conta do fechamento do Aeroporto Santos Dumont, no Rio, devido à forte neblina, estava com as operações de pousos e decolagens visuais. Dos 72 voos previstos para a manhã, dois foram cancelados e havia registro de quatro atrasos de mais de meia hora.

No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, a situação era a mesma. Segundo a Infraero, entre os 108 voos programados, quatro foram cancelados e cinco apresentaram atrasos de mais de meia hora.

Em todo o país, segundo boletim das 13 horas da Infraero, entre os 956 voos previstos para o período, 24 foram cancelados e 79 tiveram o horário alterado devido ao atraso.