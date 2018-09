Aeroportos de SP operam por instrumentos

A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) divulgou que os aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital paulista, e Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo, continuam operando com o auxílio de instrumentos para pousos e decolagens em razão da neblina, nesta sexta-feira, 16. No Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, 17 vôos foram desviados para outros aeroportos. Segundo a empresa, a movimentação de passageiros não é seriamente prejudicada. Em Cumbica, em Guarulhos, dos 17 vôos desviados sete eram domésticos e 10 internacionais, sendo que 10 foram para Viracopos, em Campinas, no interior do Estado, e sete para o Antonio Carlos Jobim/Galeão, no Rio. Dos 88 vôos, 24 atrasaram 30 minutos ou mais e outros quatro foram cancelados. Em Congonhas, até 11 horas, dos 83 vôos previstos, cinco tiveram atrasos iguais ou superiores a 30 minutos. Seis foram cancelados.