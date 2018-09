Aeroportos de SP operam por instrumentos hoje

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, opera com ajuda de aparelhos desde sua abertura, às 6 horas. De acordo com boletim da Infraero, até as 8 horas, dos 32 voos previstos dois foram cancelados e não houve atrasos.

Em Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, as operações para pousos e decolagens são feitas com auxílio de instrumentos desde a madrugada. Do total de 43 voos programados para o período, sete registraram atrasos de mais de meia hora e dois foram cancelados.