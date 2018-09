Aeroportos de SP operam sem atrasos Os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e de Cumbica, em Guarulhos, na região metropolitana, operam sem atrasos na manhã de hoje, segundo o mais recente boletim da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), divulgado às 8 horas (de Brasília). Dos 25 vôos programados em Congonhas, nenhum está atrasado e apenas um, ou 4%, foi cancelado. Em Guarulhos, dos 27 vôos previstos, também um, ou 3,7%, foi cancelado. No Rio, a situação no Aeroporto de Santos Dumont está mais calma do que no Galeão, já que apenas um dos seis vôos agendados no aeroporto regional foi cancelado. No internacional, seis dos 31 vôos previstos foram cancelados. Segundo balanço geral da Infraero, que inclui os aeroportos citados acima, o movimento está tranqüilo. Dos 320 previstos até o início desta manhã, 37 estão atrasados (11,6%) e 10 (3,1%) foram cancelados. Empresas Entre as companhias áreas nacionais, a Gol lidera o número de vôos em atraso, com 20 (19%) dos 105 previstos fora do horário previsto. Um dos vôos programados já foi cancelado. Já a Varig, controlada pela Gol, está com dois (9,5%) vôos atrasados e um cancelado, de um total de 21 programados. Na TAM, 12 (8,8%) dos 137 vôos previstos estão atrasados e seis (4,4%) foram cancelados.