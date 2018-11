Aeroportos de SP, RJ e RS operam por instrumentos Um nevoeiro obrigava os principais aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro e o Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, a funcionarem com o auxílio de instrumentos no começo da manhã de hoje. As operações, no entanto, não foram prejudicadas, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Até 9 horas, o Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, registrou atrasos superiores a 30 minutos em 6 dos 49 vôos programados, o equivalente a 12,2% do total. Não houve cancelamentos. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, teve 3 atrasos (6%) e 1 cancelamento (2%) em 50 vôos. No Rio, o Galeão contabilizou 7 atrasos (16,2%) em 42 vôos, além de 2 cancelamentos (4,8%), e no Santos Dumont os 14 vôos ocorreram sem problemas. No Salgado Filho, em Porto Alegre, os pousos chegaram a ser suspensos entre 2h30 e 4 horas. Até 9 horas, dos 29 vôos, apenas 1 partiu fora do horário previsto (5,3%) e não houve suspensões.