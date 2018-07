Aeroportos de SP têm apenas dois vôos com atraso Os dois principais aeroportos da capital paulista registravam, até as 8 horas, apenas dois vôos com atraso superior a meia hora. De acordo com a Infraero, Cumbica, em Guarulhos, que desde as 2 horas operava só por instrumentos devido a neblina, tinha 38 vôos previstos. Desses, dois atrasados e um cancelado. Os 33 vôos previstos em Congonhas, na zona sul de São Paulo, não registravam atrasos até as 8 horas. Porém, quatro vôos foram cancelados, o equivalente a 12% do total agendado para hoje. Em nota, a Infraero informou que o movimento de passageiros nos dois terminais era intenso, mas dentro do esperado.