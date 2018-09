Aeroportos de SP têm movimento tranquilo, diz Infraero O movimento de passageiros nos aeroportos de São Paulo ainda estava tranquilo no fim da tarde de hoje, véspera de feriado prolongado de Finados, segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). No Aeroporto de Congonhas, do total de 167 voos programados entre meia-noite e 17 horas, 4,8% estavam atrasados ou foram cancelados. Conforme a Infraero, oito voos sofreram atrasos e oito foram cancelados.