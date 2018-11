Aeroportos de SP têm movimento tranquilo nesta manhã Após um sábado caótico, a situação nos aeroportos de São Paulo foi tranquila nesta manhã. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), até o meio-dia, dos 60 voos nacionais com partida do Aeroporto de Congonhas, na zona sul, três estavam atrasados e três haviam sido cancelados. Desde a manhã, apenas seis voos tiveram suas decolagens atrasadas. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, das 93 partidas realizadas, sete estavam atrasadas e nenhum voo foi cancelado. No acumulado da manhã, 18 voos partiram fora do horário previsto.