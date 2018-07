Aeroportos de SP têm movimento tranquilo no feriado O movimento era tranquilo nos principais aeroportos paulistas na manhã de hoje, feriado da Revolução Constitucionalista no Estado de São Paulo. De acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), até as 9 horas, no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, dos 32 voos previstos, cinco foram cancelados (15,6%). Nenhuma operação atrasou.