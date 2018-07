Aeroportos de todo o País têm 8,7% de vôos atrasados Dos 620 vôos programados para hoje até o meio-dia, 54 tiveram atrasos, o que equivale a 8,7% do total em todo o País. Outros 37 vôos (6%) foram cancelados. Segundo a Infraero, entre as 11h e o meio-dia, 11 vôos (1,8%) estavam atrasados. A TAM teve o maior porcentual de atrasos por companhia, com 40 vôos atrasados, equivalente a 12,8% do total de 313 programados. A Gol veio em segundo lugar, com 11 atrasos, 5,4% dos 202 vôos programados. A Varig teve apenas um atraso, que representou 2,3% da sua programação de 44 vôos, enquanto a OceanAir e a Webjet, que tinham três e vinte vôos programados, respectivamente, não tiveram nenhum atraso. O maior índice de cancelamentos por empresa ficou com a Varig, que cancelou quatro vôos, ou 9,1%. A TAM cancelou 24 vôos, equivalente a 7,7% do total, enquanto a Gol cancelou cinco vôos (2,5%). A Webjet teve um cancelamento, enquanto a OceanAir não cancelou nenhum vôo. Em Guarulhos, São Paulo, 17,9% dos 95 vôos programados registraram atrasos e 9,5% foram cancelados. Em Congonhas, os atrasos somaram 4,3% e os cancelamentos chegaram a 21,4% dos 70 vôos programados. No Galeão, no Rio de Janeiro, os atrasos atingiram 2,9% dos 69 vôos programados, enquanto os cancelamentos somaram 11,6%. (Natalia Gómez)