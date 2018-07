Aeroportos do Galeão e Santos-Dumont terão reforço

A Infraero anunciou ainda que a equipe de limpeza foi reforçada no Galeão, passando de 389 para 655 funcionários. Além disso, 25 atendentes se revezarão no balcão de informações para assegurar orientação 24 horas aos passageiros e usuários, que terão atendimento em português, inglês e espanhol. No Santos-Dumont, a equipe de limpeza passou de 150 para 160 funcionários. O balcão de informações terá 15 atendentes se revezando para garantir orientação aos passageiros e usuários também em três idiomas. Além disso, nos dois aeroportos, a Infraero também porá equipes de plantão para preservar o "perfeito funcionamento" de escadas rolantes, elevadores, esteiras e sistemas de ar condicionado.

Já foi elaborado um plano de contingência, com base em experiências anteriores, como a da Copa das Confederações, envolvendo a Infraero e outros órgãos, como a Secretaria de Aviação Civil (SAC) da Presidência da República, Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Receita e Polícia Federal (PF). Nesse plano de contingência, está previsto um fluxo operacional para a chegada dos diferentes grupos: cardeais, arcebispos e bispos, além dos peregrinos. Esse fluxo especial envolve ações dos diversos órgãos que atuam nos aeroportos.

Para os peregrinos, a Infraero instalará uma sinalização especial (em português, inglês e espanhol), orientando o passageiro desde as saídas das pontes de embarque até a saída do Galeão. No Setor C do Terminal 1, funcionará uma "fun zone" no período entre sábado, 13, a dia 30, em área de 700 metros quadrados, onde será possível encontrar facilidades nas áreas de alimentação, assentos, ar condicionado, totens de autoatendimento, rede WiFi e entretenimento. Além disso, haverá um shuttle especial da Infraero para transporte dos peregrinos do Terminal 2 para o 1.