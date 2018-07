Aeroportos do País operam sem grandes restrições

Em São Paulo, por onde passa o maior fluxo de passageiros do País, os dois maiores aeroportos, o internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica (Guarulhos), e o de Congonhas, que fica na zona sul da capital paulista, seguiam o padrão nacional. E operavam sem restrições.

Para Guarulhos, a Infraero programou um total de 63 voos para este domingo, dos quais apenas um, ou 1,6%, registrava atraso até as 10 horas. Não houve cancelamentos. Para Congonhas, a programação era de 36 operações de pousos e decolagens. Deste total, dois partiram ou chegaram com atrasos, totalizando 5,6%, e um voo, ou 2,8%, foi cancelado.

No Rio de Janeiro, a programação marcava um total de 36 voos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, de meia-noite de ontem até as 10 horas de hoje. Houve apenas um cancelamento e nenhum atraso. No Santos Dumont, do total de 21 previsões de pousos e decolagens, não houve o registro de nenhum atraso. Apenas dois cancelamentos.

O internacional Tancredo Neves, em Belo Horizonte (MG), registrou três atrasos ou 8,1% do total de 37 voos programados para hoje. Para o aeroporto internacional de Brasília Juscelino Kubitschek, a Infraero programou 38 voos para hoje, até as 10 horas. Deste total, um se atrasou, perfazendo 2,6%% do total, e quatro foram cancelados.

No sul do País, o Salgado Filho, de Porto Alegre, não registrou atraso e apenas um voo foi cancelado, num total de 20 programações para este domingo. Em Florianópolis, o Aeroporto Hercílio Luz também oferece boas condições de tráfego para o passageiro. Dos 10 voos programados para este domingo, nenhum se atrasou e apenas um foi cancelado. Em Curitiba, os 16 voos programados para este domingo saíram e chegaram no horário, até as 10 horas da manhã.

Da mesma forma, os principais aeroportos do Nordeste seguem sem oferecer dificuldade aos passageiros. O Aeroporto dos Guararapes - Gilberto Freyre, de Recife (PE) - estava com 26 operações marcadas para este domingo. Houve três atrasos apenas e nenhum cancelamento. O Aeroporto de Salvador (BA), o Internacional Luiz Eduardo Magalhães, estava com 37 voos programados, dos quais apenas um se atrasou e dois foram cancelados. Em Fortaleza, dos 22 voos previstos, dois se atrasaram e um foi cancelado.

A programação de voos internacionais continha 55 voos entre decolagens e aterrissagens. Deste total, nove apresentaram algum atraso e até as 10 horas um ainda estava com atraso. Não Houve cancelamentos.