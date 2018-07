Aeroportos do País registram atraso em 14,1% dos vôos Dos 1.486 vôos previstos para todo o País até as 18 horas, 14,1%, ou 209, estavam em atraso de mais de 30 minutos, segundo o último boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Outras 184 decolagens foram canceladas (12,4%). Entre os grandes terminais do País, o que registrou maior porcentual de atrasos na véspera do Natal é o de Brasília, no Distrito Federal, onde 25 dos 113 vôos previstos estavam pendentes até as 18 horas (22,1%).