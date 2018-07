Aeroportos do País registram atraso em 5,1% dos voos

Congonhas, em São Paulo, é o terminal com o maior número de voos programados: 56 operações de pousos e decolagens previstas. Por lá, houve um atraso e um cancelamento. Com 55 voos, o Aeroporto de Salvador é o segundo mais movimentado neste sábado. O terminal tem um voo atrasado no momento e quatro já foram cancelados.

No Aeroporto Juscelino Kubitschek, administrado pela Inframérica, em Brasília, estão previstos 44 voos, com 3 atrasos e 1 cancelamento. No Rio, o Aeroporto do Galeão tem dois voos atrasados e dois cancelados, dentre os 40 programados. Já no Tancredo Neves, em Belo Horizonte, são quatro voos atrasados e dois cancelados neste sábado, com 43 operações previstas.

Nas alas internacionais, o total de voos programados para o período é de 25. Seis estão atrasados e há um cancelamento em Florianópolis e outro no Galeão.