Aeroportos do País registram atrasos em 7,2% dos vôos Os aeroportos brasileiros registraram atrasos superiores a 30 minutos em 98 dos 1.363 vôos programados até as 20 horas de hoje. O número equivale a 7,2% do total de vôos. Outros 29 vôos foram cancelados (2,1%). Os dados são da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). O Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, apresentava a maior quantidade de atrasos: 16 (7,9%) em 202 vôos. Apenas três (1,5%) acabaram suspensos. O terminal funciona com o auxílio de instrumentos desde as 18 horas por causa do mau tempo. Em Congonhas, na zona sul da capital paulista, houve 10 atrasos (5,9%) e 3 cancelados (1,8%). No Galeão, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, 12 dos 144 vôos partiram fora do horário previsto, 8,3% do total, e 15 foram cancelados (10,4%). No Santos Dumont, também no Rio, todos os 41 vôos ocorreram normalmente. Em Brasília, o Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek teve 7 atrasos (6,2%) e 2 cancelamentos (1,8%) em 113 vôos.