Aeroportos do País registraram 34 voos cancelados A situação nos aeroportos brasileiros é tranquila na manhã desta quinta-feira, 23, primeiro dia do feriado prolongado de Corpus Christi. No total, foram registrados 57 atrasos e 34 cancelamentos no País até as 10 horas. Em Congonhas, São Paulo, foram registrados sete cancelamentos. No Santos Dumont (RJ) e em Recife (PE), houve quatro cancelamentos.