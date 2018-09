Aeroportos do País têm 10,6% dos vôos em atraso Os aeroportos do País operam hoje com relativa tranqüilidade. Dos 858 vôos programados para o horário entre meia-noite e 15h00, apenas 91 atrasaram, numa proporção de 10,60% do total. É o que mostra o último boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Das 14h00 às 15h00 os atrasos envolveram 13 aviões, ou 1,50% dos 858 programados. Outros 12, ou 1,40% das programações de decolagens, foram canceladas. Do Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, deveriam decolar 92 aviões da meia-noite até as 15 horas de hoje. No entanto, cinco, ou 5,40%, sofreram atrasos. Das 14h00 às 15h00 apenas um avião estava com atraso (1,10%), e apenas uma aeronave teve sua decolagem cancelada. No Aeroporto Internacional de Guarulhos-SP, 15 dos 140 vôos programados, ou 10,70%, sofreram algum atraso hoje. Apenas dois - ou 1,40% do total programado - foram cancelados. Em Brasília, no entanto, a situação foi um pouco pior. De um total de 68 vôos previstos para hoje, 17 - ou 25,00% - deixaram de decolar dentro do horário. Em compensação, nenhum vôo foi cancelado hoje. E das 14h00 às 15h00, apenas um avião estava atrasado. Situação de tranqüilidade também foi apurada hoje pela Infraero nos dois principais aeroportos do Rio de Janeiro. No Galeão, dos 84 vôos previstos, apenas dois sofreram atrasos e os cancelados foram 6, ou 7,10% do total. No Santos Dumont, os 20 vôos que estavam agendados entre a meia-noite e 15h00 de hoje decolaram no horário. O mesmo foi verificado no Aeroporto Tancredo Neves, em Belo Horizonte. Estavam previstas 39 decolagens e todas saíram dentro do previsto.