Aeroportos do País têm 12,3% de atrasos, diz Infraero Os aeroportos do País tinham 12,3% dos voos atrasados e 3,5% cancelados até as 10 horas da manhã de hoje, segundo levantamento da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Ao todo, estavam programadas 805 decolagens entre a meia-noite e as 10 horas de hoje.