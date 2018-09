Aeroportos do País têm 121 voos cancelados, diz Infraero A Infraero informou que dos 878 voos domésticos nacionais programados para hoje até as 13 horas nos aeroportos operados pela estatal, 121 (ou 13,8%) foram cancelados. Segundo a estatal, outros 71 voos (ou 8,1% do total) estavam com mais de uma hora de atraso, e 20 (2,3%) estavam com atraso de até uma hora.