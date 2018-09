Aeroportos do País têm 22,2% dos voos cancelados

Segundo a estatal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo, 15 dos 130 voos programados foram suspensos (11,5%) e cinco sofreram alteração no horário (3,8%). No Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, das 156 operações previstas, 64 foram canceladas (41,8%) e cinco atrasaram (3,3%).

No Aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, 13 dos 77 voos programados foram suspensos (16,9%) e dois saíram fora de hora (2,6%). Já no Aeroporto de Brasília, no Distrito Federal, das 125 operações previstas, 26 foram canceladas (20,8%) e três atrasaram (2,4%).