Aeroportos do País têm 26,4% dos vôos em atraso Os principais aeroportos do País registraram atrasos superiores a 30 minutos em 26,4% dos vôos até as 17 horas de hoje, conforme balanço da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). O índice representa 370 das 1.400 decolagens previstas. Segundo o boletim, 42, ou 3% dos vôos, foram suspensos. Às 17 horas, 54 dos vôos programados para os principais aeroportos do País estavam com atraso de mais de 30 minutos, num total de 3,6% das decolagens. A Gol continuava sendo a empresa mais problemática. Das 433 viagens programadas pela companhia, 222 atrasaram durante o dia de hoje - 51,3%. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, registrava 10 vôos em atraso, com 13 cancelados, ainda segundo o boletim. No aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, os atrasos somavam quatro vôos e, até as 17 horas, apenas um vôo havia sido cancelado. No Aeroporto do Galeão, no Rio, o porcentual de atrasos era de 40% (48, de 120 programados). Nenhum vôo foi cancelado.