Aeroportos do País têm atrasos em 10,9% dos vôos Com a proximidade das festas de final de ano, os principais aeroportos do País apresentam atrasos em 10,9% dos vôos programados para este sábado, até às 9h, de acordo com boletim divulgado pela Infraero. Do total de 440 partidas agendadas, 48 partiram após o horário previsto. Quinze vôos foram cancelados, o que representa 3,4% do total. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, 20% das partidas registraram atrasos superiores a uma hora (ou dez partidas do total de 50 agendamentos), mas apenas dois vôos foram cancelados. Já no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a Infraero mostra apenas três atrasos neste sábado (6,8%) e dois cancelamentos (4,5%). Os aeroportos do Rio de Janeiro também apresentam alguns atrasos nesta manhã. No Galeão, foram seis partidas após o horário previsto (13,6% do total), mas não houve cancelamentos. Já no Santos Dumont, três vôos programados não devem sair, enquanto apenas uma aeronave deixou o aeroporto com atraso, de um total de 12 partidas programadas. Em Brasília, o índice de atrasos é de 15,8%, com três vôos partindo após o agendamento, de um total de 19 programados até às 9h. O aeroporto internacional da capital federal não registrou cancelamentos.