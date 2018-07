Aeroportos do País têm situação tranquila, diz Infraero A situação dos aeroportos do Brasil segue bastante tranquila neste sábado, 17, segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Até às 13 horas, de um total de 1.151 voos, com destino doméstico, 1,7% saiu com atraso e 3,4% foram cancelados. No momento não há voos atrasados, segundo a Infraero.