Aeroportos do Rio fecham em razão da neblina Uma forte neblina fechou os dois aeroportos do Rio de Janeiro na manhã de hoje. O Aeroporto Santos Dumont permanecia fechado por volta das 8 horas para pousos e opera por instrumentos - quando o piloto necessita de aparelhos para alinhar a aeronave com a pista - para decolagens. O Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão) já abriu para pousos, mas permanecia operando por instrumentos para decolagens.