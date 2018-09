Aeroportos em São Paulo funcionam sem restrições Os aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital de São Paulo, e de Guarulhos, na Grande São Paulo, funcionavam sem restrições na tarde deste domingo, 2. No primeiro, das 6 às 17 horas, dos 111 vôos programados, apenas 3 atrasaram mais de 30 minutos, o equivalente a 2,7% do total, e 5 foram cancelados (4,5%). Em Guarulhos, da zero às 17 horas, 15 dos 145 vôos partiram fora do horário previsto (10,3%) e houve 3 cancelamentos (2,1%). Os dados são da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Os números da estatal também sugeriam uma situação normal nos aeroportos do Rio de Janeiro. No Santos Dumont, no centro da capital fluminense, os 28 vôos ocorreram sem problemas. O Galeão, na Ilha do Governador, na zona norte, teve 4 atrasos e 9 cancelamentos em 104 vôos. No Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, dos 72 vôos, 9 sofreram atrasos e 2 foram suspensos. Em todo o País, incluindo os dados citados acima, a Infraero registrou atrasos em 79 dos 1.032 vôos (7,7%) e 31 cancelamentos (3%).