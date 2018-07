Aeroportos em SP têm 19 voos cancelados pela manhã Um grande número de voos cancelados marcam a manhã deste domingo nos aeroportos de São Paulo. No segundo dia do feriado prolongado da Proclamação da República, 19 voos haviam sido cancelados, entre a meia-noite e às 11 horas da manhã de hoje, de acordo com informações divulgadas pela Infraero.