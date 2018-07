Aeroportos mantêm atrasos em 12% dos vôos previstos

O boletim da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) divulgado às 11 horas deste sábado, 9, aponta que 12% dos vôos previstos para esta manhã apresentavam atraso. A previsão dos aeroportos brasileiros era receber 650 vôos entre 0h e 11h. Destes, 78 não ocorreram no horário previsto. Às 11 horas, 19 vôos permaneciam atrasados, o que representa 2,9% do total para o período. Outros 28 vôos, ou 4,3% do total, foram cancelados. Nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, ambos em São Paulo, a taxa de atrasos ficou abaixo da média nacional, em 8,2% e 8,9% respectivamente. Os dois operam por instrumentos neste momento por causa do mau tempo na capital paulista. O maior número de cancelamentos ocorreu no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde sete vôos não foram realizados. O boletim da Infraero aponta que 68 vôos estavam previstos para esta manhã no Galeão. Quatro apresentaram atraso em relação ao horário previsto. Empresas aéreas Entre as companhias aéreas, a maior taxa de atraso é vista nas operações da Gol, que registrou atraso em 33 dos 224 vôos programados para até as 11h fora do horário, o que representa 14,7% do total. Em seguida aparece a TAM, com 31 atrasos dentre os 269 vôos previstos, ou 11,5% do total.