Aeroportos na Europa ainda operam com restrições

Segundo a Eurocontrol, uma nuvem estava sobre o noroeste da Escócia, com uma parte se estendendo até o noroeste da Espanha e de Portugal. Uma nuvem isolada afetava o sul da França e o norte da Suíça, enquanto outra pairava sobre o sul da Suíça, norte da Itália, sul da Alemanha, a República Checa e a Áustria.

Na Espanha, a maioria dos aeroportos opera normalmente. Em Portugal, pelo menos 223 voos foram cancelados, incluindo 119 na cidade do Porto e 71 em Lisboa. O aeroporto de Porto ficará fechado até as 7h de segunda-feira (horário local), segundo autoridades. No aeroporto de Heathrow, em Londres, houve atrasos de 10 a 15 minutos, mas o impacto sobre voos para outros países do continente foi mínimo.

Na França, autoridades informaram que os aeroportos permaneceram e continuarão abertos nos próximos dias, mas que voos para aeroportos fechados em outros países seriam cancelados. O espaço aéreo do norte da Itália foi liberado às 14h. Cidades turísticas como Veneza, Trieste e Rimini não foram afetadas. Na Áustria, os serviços estão sendo interrompidos gradualmente e devem ser retomados às 5h na segunda-feira.

Na Irlanda, os aeroportos mais ocidentais foram fechados no domingo à tarde, mas os três maiores aeroportos do país, Dublin, Shannon e Cork, devem permanecer abertos. O aeroporto de Munique, na Alemanha, foi fechado às 15h, mas deve ser reaberto às 23h.

No mês passado, nuvens de cinzas vulcânicas vindas da Islândia provocaram o fechamento de aeroportos europeus por seis dias. Mais de 100 mil voos foram cancelados, impedindo o tráfego de 8 milhões de passageiros e causando prejuízos estimados em 2,5 bilhões de euros. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.