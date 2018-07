Aeroportos não fecharão durante a Rio+20, diz Amorim O ministro da Defesa, Celso Amorim, disse nesta segunda-feira no Rio de Janeiro que os aeroportos Internacional Tom Jobim e Santos Dumont não fecharão durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio +20), que será realizada de 13 a 22 de junho na cidade. "Haverá restrição no espaço aéreo no Rio Centro, onde os chefes de Estado e de governo se reunirão. E os aviões transportando essas autoridades terão prioridade sobre os voos comerciais. Mas não ouvi nada sobre fechamento de aeroportos", afirmou o ministro, em conversa com jornalistas no Comando Militar do Leste (CML).