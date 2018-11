Aeroportos no Brasil tem 24% de voos atrasados Dos 1.806 voos domésticos previstos até as 19 horas deste sábado, nos aeroportos brasileiros, 448 (24%) saíram ou chegaram com atraso, mas, em relação às empresas áreas, a WebJet não conseguiu cumprir com o horário programado em 59 (54%) dos seus 109 voos.