Aeroportos operam com atrasos em 13,2% dos vôos Os principais aeroportos do País operam com atrasos em 13,2% (ou 154) dos 1.170 vôos programados desde a zero hora de hoje, conforme boletim divulgado às 18 horas pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Do total, 4,7% partidas, ou 55, foram canceladas. Em São Paulo, do total de 158 vôos do aeroporto de Congonhas, 4,4% (ou sete) estavam fora do horário normal e 5,1% (ou oito) haviam sido suspensos. Já no aeroporto de Cumbica, 33 dos 168 vôos agendados estavam atrasados, o correspondente a 19,6%, e 5,4% estavam cancelados. No Rio de Janeiro, dos 125 vôos programados no Galeão, 13,6% (ou 17) estavam atrasados e 13 (10,4%) foram cancelados. No aeroporto Santos Dumont, dos 37 vôos programados, dois sofreram atrasos e dois foram suspensos. Pelo boletim da Infraero, dos 81 vôos previstos para o aeroporto de Brasília, 9,9% (ou oito) sofreram atrasos e apenas um foi cancelado.