Aeroportos operam com tranquilidade hoje Os aeroportos brasileiros operam com tranquilidade neste início de final de semana que antecede o feriado de Tiradentes, na próxima terça-feira (21/04). Até as 11h, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Portuária (Infraero) apurou 62 voos (8,3%) atrasados e 34 (4,5%) cancelados, de um total de 748 embarques em todo o País. Entre as 10 horas e as 11 horas, a estatal informou 20 decolagens (2,7%) fora do horário programado.