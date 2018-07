Aeroportos operam dentro da normalidade neste sábado

Entre os principais aeroportos do País, o que registrou maior número de atrasos foi o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. Das 72 decolagens domésticas a partir do aeroporto na capital federal, 25% ocorreram depois do horário previsto e uma foi cancelada. Houve atraso também na decolagem de um dos três voos internacionais previstos para esta manhã.

Em São Paulo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, dos 97 voos domésticos marcados, cinco atrasaram e nenhum foi cancelado. Entre as decolagens internacionais, seis dos 44 previstos também atrasaram. Em Congonhas, nove atrasos e um cancelamento foram confirmados nesta manhã, dos 83 voos previstos.

No Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, o balanço é de nove atrasos e dois cancelamentos de um total de 69 voos domésticos e internacionais. No Aeroporto de Santos Dumont, foram registrados dois atrasos e um cancelamento entre os 62 voos.