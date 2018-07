Aeroportos operam normalmente, apesar do mau tempo Apesar do mau tempo na capital paulista, a situação dos aeroportos é normal, segundo a Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero). No aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), dez vôos estão atrasados no momento, o equivalente a 10,9% do total. De acordo com a assessoria de imprensa da Infraero, o porcentual é considerado na média para um fim de semana. Dois vôos foram cancelados (2,2% do total). No aeroporto de Congonhas, um vôo está atrasado (1,8% do total) e não houve cancelamentos. Nenhum dos dois aeroportos funciona por instrumentos. No Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont (RJ), há um vôo atrasado (7,7%) e dois cancelamentos (15,4%). No Galeão, também foi registrado um atraso (1,5%) e sete vôos foram cancelados (10,6%). Em todo o Brasil, o percentual de atraso nos aeroportos é de 3,8%.