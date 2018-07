Aeroportos operam normalmente e sem atrasos Entre as 13h e as 14h, apenas 21 vôos em todo o País estavam atrasados, segundo o último boletim da Infraero. O número de vôos atrasados representava apenas 2,3% do total de 903 vôos programados para este sábado até o momento. Desde o início das atividades de hoje, 76 vôos saíram atrasados, representando 8,4% do total. A Infraero informa ainda que 25 vôos foram cancelados neste sábado. Do total de vôos em todo o Brasil, na última hora, oito aviões da TAM saíram com atrasos, cinco da Gol, três da OceanAir e um da Varig. Desde o início do dia, a TAM cancelou sete vôos, a Gol seis, a OceanAir, cinco. Outros quatro da Varig foram cancelados. Em São Paulo, o aeroporto de Congonhas não registrou atrasos na última hora, entre os 109 vôos programados para hoje. Desse total, apenas um saiu com atraso desde as 0h e cinco foram cancelados. Já no aeroporto internacional de Guarulhos, dos 112 vôos previstos para hoje, um foi cancelado, dois saíram com atraso entre as 13h e as 14h, de um total de 13h que decolaram com algum atraso desde o início das operações do dia.