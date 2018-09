Aeroportos operam normalmente nas principais capitais Os Aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital, e de Guarulhos, na Grande São Paulo, funcionam normalmente na tarde deste sábado, 15, feriado de Proclamação da República. No primeiro, até as 15 horas, dos 110 vôos programados, 4 atrasaram mais de 30 minutos e 2 foram cancelados. Em Guarulhos, houve 26 atrasos, o equivalente a 22% dos 118 vôos, e 5 cancelamentos. Os dados são da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). As informações da estatal também são de situação tranqüila nos aeroportos do Rio. No Galeão, situado na Ilha do Governador, 17 dos 94 vôos sofreram atrasos, 18,1% do total, e 5 acabaram suspensos (5,3%). O Santos Dumont, no centro, teve apenas 1 atraso em 34 vôos. Em Brasília, o Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek contabilizou 18 atrasos em 74 vôos - 24,3%. Em todo o País, incluindo os dados citados acima, a Infraero registrou atrasos em 143 dos 985 vôos (14,5%), além de 35 cancelamentos (3,6%).