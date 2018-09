Aeroportos operam por instrumentos em SP A neblina e a baixa visibilidade que atinge a região de São Paulo obriga os aeroportos da capital a operarem com o auxílio de instrumentos, na manhã de hoje, feriado prolongado no País. Na zona sul de São Paulo, o aeroporto de Congonhas iniciou suas operações de pousos e decolagens às 6 horas, já com a ajuda dos aparelhos, por conta da baixa visibilidade na região. Do total de 24 decolagens previstas até as 7 horas desta manhã, uma foi cancelada e apenas uma registrava atraso de mais de uma hora. No aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos, as operações estão sendo feitas por instrumentos desde as 21h40 de ontem, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Dos 26 vôos programados nenhum vôo foi cancelado esta manhã e sete apresentaram atrasos de mais de uma hora.