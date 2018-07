Aeroportos paulistas têm 22 voos cancelados

No Aeroporto Internacional André Franco Montoro, em Guarulhos, 13 ou 17,6% dos 74 voos programados para este domingo foram cancelados. No Aeroporto de Congonhas, que fica na Zona Sul da capital paulista, dois dos 30 voos programados foram cancelados. Em Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, dos 26 voos previstos, sete foram cancelados.

No País todo, dos 600 voos que foram programados entre 0h e 10h deste domingo, 77 ou 12,8% foram cancelados. Os atrasados somam 21 em todo o País. Cumbica contribui com 5 atrasos, Congonhas com um e Viracopos também com um atraso.

No Rio de Janeiro, quatro dos 39 voos programados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, quatro foram cancelados entre meia-noite de ontem e 10 horas deste domingo e três se atrasaram. No Santos Dumont, três dos 21 voos previstos foram cancelados e um se atrasou.

No Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, dos 36 voos programados para este domingo, três foram cancelados. Não há registro de atrasos de voos na capital do País hoje. No Aeroporto Tancredo Neves, em Belo Horizonte, capital mineira, dois dos 34 voos programados foram cancelados e um atrasou.

Em Porto Alegre, sete dos 23 voos programados foram cancelados, mas não foi registrado atraso nos demais voos. No Aeroporto dos Navegantes, em Florianópolis, dois dos 14 voos programados para este domingo, até às 10h, foram cancelados. Houve apenas um registro de atraso.