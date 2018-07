Aeroportos registram 13,1% de atrasos neste domingo

No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, do total de 168 voos programados, 16,7% foram cancelados e 13,7% cancelados. Já em Congonhas, na capital paulista, dos 140 voos programados, 10% foram cancelados e 8,6% estavam com atraso.

Segundo o boletim da Infraero, o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, tinha 97 voos programados até as 18h, 8,2% deles tiveram atrasos e também 8,2% foram cancelados. No Aeroporto Santos Dumont, também na capital fluminense, estavam programados 78 voos, dos quais 10,3% foram cancelados e 2,6% estavam atrasados.