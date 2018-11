Aeroportos registram 16,1% de atrasos em voos locais

SÃO PAULO - Os aeroportos de todo o País tiveram até as 16 horas deste domingo o total de 221 voos domésticos com atrasos, o equivalente a 16,1% dos 1375 voos programados para o período.

As operações internacionais registraram 14 voos com o problema, proporcionalmente 12,5% dos 112 agendados, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Em Congonhas, na capital paulista, 20 aeronaves com viagem marcada para o território nacional sofreram atrasos, o que representa 17,4% dos 115 programados.

No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, também conhecido como Cumbica, 25 desses voos não saíram no horário planejado, ou 16,6% dos 151 programados. Dos voos para o exterior, oito tiveram problemas, ou 12% dos 63 marcados para este domingo.

Outros Estados

Em Belo Horizonte, no Aeroporto Tancredo Neves, 27 voos domésticos tiveram atrasos, 34,6% dos 78 agendados. Dos seis voos internacionais programados, um foi afetado.

No Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, 14 voos domésticos e um internacional não saíram no horário - 18,7% e 5,3% respectivamente. Havia 75 operações nacionais e 19 internacionais programadas.

Em Brasília, o único voo internacional de domingo teve atraso no aeroporto local, e um dos quatro que partiriam de Salvador também foi afetado.