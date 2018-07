Aeroportos registram 16,9% dos voos com atrasos Os aeroportos brasileiros registraram atraso em 16,9% dos voos programados para hoje, segundo o boletim das 18 horas da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). O porcentual corresponde a 225 voos. Ao longo do dia, 34 partidas, ou 2,5% do total, foram canceladas. Até às 18h30, havia 20 partidas atrasadas em todo o País, ou 1,5% do total de voos previstos para o horário. Há cinco casos de atrasos no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), dois no Galeão (RJ) e dois em Salvador (BA). Registram agora um caso de atraso os aeroportos de Congonhas (SP), Tancredo Neves (MG), Campo Grande (MS), Cruzeiro do Sul (AC), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Ilhéus (BA), Maceió (AL), Porto Alegre (RS) e Recife (PE). Ao longo do dia, os aeroportos de Guarulhos e do Galeão foram os campeões de atrasos. Em Guarulhos, 36 partidas, ou 19,5% do total, atrasaram. No Galeão foram 29 atrasos, o que corresponde a 25,4% dos voos previstos. As empresas Gol e Varig, controladas pelo mesmo dono, foram responsáveis por 40,4% dos atrasos em todo o País, o que significa 114 voos decolando fora de horário. A TAM registrou atraso em 12,4% das partidas previstas, ou 70 voos. A Webjet, em 12%, e a OceanAir, em 10%. Os passageiros da Azul viajaram sem atrasos.