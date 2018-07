Aeroportos registram 23 atrasos no início da tarde Os aeroportos do País registram 23 atrasos no início da tarde deste sábado. Segundo a Infraero, isso representa 1,7% das operações previstas para hoje. Desde a zero hora deste sábado, dos 1.355 voos programados 94 saíram com atrasos (6,9%) e 64 foram cancelados (4,7%).